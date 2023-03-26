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台中榮總辦健康嘉年華 走進社區傳遞資訊

2023/3/26 18:14（3/26 18:31 更新）
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台中榮總26日在草悟道舉辦2023健康嘉年華，現場安排話劇演出、有獎徵答等活動，盼透過精彩話劇、音樂饗宴等輕鬆方式，提醒民眾重視疾病預防、健康維護等議題。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月26日
台中榮總26日在草悟道舉辦2023健康嘉年華，現場安排話劇演出、有獎徵答等活動，盼透過精彩話劇、音樂饗宴等輕鬆方式，提醒民眾重視疾病預防、健康維護等議題。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月26日
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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中榮民總醫院今天在台中市草悟道舉辦健康嘉年華，17個部科現場設置攤位，提供心律篩檢、骨鬆、口腔檢查等，希望提供民眾醫療最新資訊，培養正確醫病關係。

台中榮總今天在草悟道舉辦2023健康嘉年華，台中榮總院長陳適安、衛生局長曾梓展到場，現場有話劇演出、有獎徵答等，透過精彩話劇、音樂饗宴，讓民眾重視疾病預防、健康維護等議題，吸引1500名民眾參與。

心臟科、泌尿科、胸腔內科等17個部科現場設置攤位，提供有心律篩檢、乳房健康資訊、骨鬆檢查及口腔、大腸癌篩檢等活動，現場另有闖關抽獎活動，參加民眾只要挑戰5個關卡成功，可兌換實用的防疫小禮物，通過8個闖關活動更可參加抽獎。

獎品內容有心臟電腦斷層、低劑量肺部篩檢、癌症防護檢查等豐富獎項，希望透過闖關活動，帶給民眾醫療最新資訊，更能培養民眾正確的醫病概念。

參加活動的蔡小姐表示，在各個闖關的遊戲中，吸收到了子宮內膜異位相關訊息，更體驗了代謝症候群的檢測，收穫滿滿，對身體有更深切的認識。（編輯：謝雅竹）1120326

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