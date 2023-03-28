南橫東段首家超商和ATM 民眾開心迎新生活[影]

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）長58公里的南橫公路東段今年1月出現首家超商，日前又裝設ATM，具備提款和轉帳、存款等功能，民眾迎接新生活，沿線3個部落開心能趕上提領普發6000元現金。

超商今年1月開始營業、3月25日裝設ATM，因南橫公路管制問題，目前只從上午5時營業至晚上10時，ATM有提款、存款、轉帳、繳費等功能。

南橫公路海端鄉縣議員張全馨嵐表示，南橫公路從最高點埡口到初來入口，長達58公里，沿線有利稻、霧鹿、下馬3村落，過去領錢、存錢都有花逾半個小時的車程到山下，現在有超商和ATM帶給村落很大的方便，族人（布農族）都很開心。

張全馨嵐說，近期政府要普發6000元，ATM裝設後可以讓2村民更加便利，不用花好幾小時下山領現金。非常感謝前行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷的幫忙爭取。

「現在不用下山領錢了」南橫公路霧鹿天龍飯店前的餐廳女老闆娘說，超商就在家隔壁，從來沒有想到能在家裡隔壁提領現金「超方便」，以前都要抽空下山到海端街上領錢和存款。

利稻村民邱強永說，有超商真的很方便，很多東西可以寄到超商，也可以去那邊寄東西，現在還有ATM可以領錢，希望這次政府發新台幣6000元的現金可以嘗試從ATM領現金。

不過，邱強永說，村里很多人不會操作ATM，只會使用簡單的提款，ATM可以存款、領錢、轉帳、繳費，過去這些都要下山做的事，現在可以在山上完成，大家要學習新生活，目前超商營業時間從上午5時到晚間10時，希望能變成24小營業。

台東縣警察局關山分局霧鹿派出所這幾天到部落加強反詐騙宣導。霧鹿所長胡松俊仁接受中央社記者訪問表示，目前主要的詐騙手法很多都是透過ATM來轉帳，這幾天都忙著宣導。

警員邱文豐表示，ATM有存款功能，村民可以善加利用，不用再拿到山下存款，降低風險。（編輯：郭諭儒）1120328

長58公里的南橫公路東段112年1月出現首家超商，日前又裝設ATM，具備提款和轉帳、存款等功能，營業時間從上午5時至晚上10時，民眾開心迎接新生活。中央社記者盧太城台東攝 112年3月28日

長58公里的南橫公路東段112年1月出現首家超商，日前又裝設ATM，具備提款和轉帳、存款等功能，帶給村落居民方便。中央社記者盧太城台東攝 112年3月28日