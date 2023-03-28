苗栗獅潭「甘爺爺」捐米助弱20載 全鄉響應7千斤

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣獅潭鄉89歲甘順發連續20年發起捐米行動幫助弱勢，全鄉從鄉長到村民都受愛心「甘爺爺」感召，今年捐米量達7250台斤。甘順發說，眾人一起行善力量大，會持續下去。

桃園市真善美社會福利基金會已故創辦人胡得鏘，早年在獅潭鄉捐地開闢道路，在地鄉民甘順發感念對方幫助地方建設，於是開始捐米給基金會，希望受照顧的弱勢憨兒都能吃得飽，這一捐就是20年。

獅潭鄉是苗栗縣18鄉鎮中人口數最少的行政區，全鄉僅4000餘人，隨著甘順發捐米事蹟傳開，今年從街坊鄰居到新店村長、獅潭鄉長及地方民代都主動掏腰包響應，共募得7250台斤的白米，今天在獅潭鄉新店村舉行捐米儀式，基金會的憨兒則盛裝打扮，以熱情啦啦隊舞蹈感謝村民們的愛心。

甘順發受訪指出，早年捐米大約僅5、6人，募得數百斤白米，這幾年雖然疫情大家日子也不好過，但參與的人卻是愈來愈多，3月才開始募集，2週就募得7200多台斤，大家熱心參與，力量更大，自己也很感動，每年都會這樣持續下去。

真善美社會福利基金會指出，當年地方希望開闢苗栗縣道124甲線，其中長達1公里多的道路經過已故創辦人胡得鏘的私人土地，經無償捐地同意開路後多年，胡家在去年又捐出目前村民常走的268古道上其中約1公里所屬土地，並由胡得鏘的兒子胡川安代表捐贈，延續這分暖心、善的循環。

真善美社會福利基金會執行董事胡川安表示，父親留下的遺願，會盡力接棒實現，未來不只是照顧憨兒，這些年看到樸實的村民也這麼努力，長年為憨兒盡一份力，所以也同樣再捐出土地，希望能便民給過路人使用、繁榮地方，讓愛心持續交流「是件充滿歡喜的事」。（編輯：李錫璋）1120328