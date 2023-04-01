竹北兒藝節 賴副總統化身探險大隊長與孩童同樂

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2023竹北市兒童藝術節1日在水圳公園登場，副總統賴清德（後右3）到場，與竹北市長鄭朝方（後右4）等人一起為活動揭幕。中央社記者魯鋼駿攝 112年4月1日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）2023竹北市兒童藝術節今天在水圳公園登場，副總統賴清德到場，化身探險大隊長為活動揭幕，竹北市公所安排藝術團隊扮演「恐龍」讓賴副總統餵食，與現場大小朋友一起同樂。

竹北兒童藝術節4月1至3日在水圳森林公園舉行，活動於下午正式展開，賴副總統化身探險大隊長，竹北市長鄭朝方則是探險隊長，一同為活動揭開序幕。

賴副總統致詞表示，他小時候過兒童節時沒有活動可以參加，現在竹北市有鄭朝方發揮藝術特質，特別為大家舉辦兒藝節，覺得小朋友們都很幸福。

賴副總統說，他到場時先參觀了活動中的「夜之森林」「光之森林」，體驗到鄭朝方發揮專業調製的各種香氣，另也逛了周邊的美食攤位，其中有他小時候喜歡吃的雞蛋糕，他祝福孩子們兒童節快樂，在兒藝節活動中玩得愉快。

隨後，賴副總統到台下與民眾拍大合照，主辦單位安排藝術團隊人員扮演恐龍走進會場，讓賴副總統等人手持「肉塊模型」進行餵食，小朋友們驚呼連連，場面溫馨有趣。

鄭朝方致詞表示，今年竹北兒童藝術節設計了光之森林與夜之森林，在光之森林安排有各式植物可以觸碰、探索，他也特別調製專屬香水，由廠商透過設備噴灑，讓孩子們沉浸在樹木花草綠意生機及神秘香味瀰漫的夢幻森林，感受觸覺與嗅覺等體驗。

鄭朝方說，另外夜之森林中的黑幕設計象，象徵成長過程中的未知與不確定，培養孩子勇敢與探索能力，展場也設有植物光雕互動區，藉由燈光投影在地面呈現繽紛絢麗彩色花牆，帶來豐富的視覺體驗。

竹北市公所提供新聞稿表示，竹北兒藝節今天至4月3日止，每天下午2時至6時於水圳公園安排多樣體驗活動，將帶領孩子重新探索、定義童年時光，同時學習環境教育的意義。活動詳情可上臉書Facebook「竹北市公所－藝遊竹北」粉絲團查詢。（編輯：方沛清）1120401