全國舞蹈比賽新北囊括23座特優 4校獲雙特優

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新北市政府教育局4日表示，111學年度全國學生舞蹈比賽，新北共獲23座特優，其中4校取得「雙特優」榮譽。圖為榮獲雙特優獎項的莊敬高職，在乙組民俗舞獲佳績。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年4月4日

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北教育局今天表示，111學年度全國學生舞蹈比賽共獲23座特優，其中4校取得「雙特優」榮譽；鳳鳴國中莊宸萱及台北藝術大學陳奕璇，分別獲個人現代舞、古典舞「最佳舞技獎」。

教育局今天發布新聞表示，111學年度全國舞蹈比賽，新北共派109組參賽，包括現代舞、古典舞、民俗舞及兒童舞蹈等4種，展現推動表演藝術的成果。

教育局統計，總計抱回23座特優、80座優等，其中，成功國小、集美國小、林口國中及莊敬高職等4校，更榮獲「雙特優」獎項。

成功國小舞蹈團奪得「雙特優」，國小B團體甲組民俗舞「歡樂年年慶昇平」，是由32名喜愛舞蹈的學生演出，表現歡喜過年的輕快氣氛；團體丙組古典舞「豪氣風雲威震天」，氣勢磅礡的曲目中，強調細膩的舞蹈動作與技巧。

成功國小校長蕭惠文表示，學校獲新北市代表權後，團員加倍努力練習，反覆修正動作以追求最完美演出，感謝指導老師呂芳芳及學校老師、志工家長們團結合作，製作精美的表演道具、服裝設計，讓學生充分展現精湛的舞蹈表演。

莊敬高職在高中職B團體甲組及乙組民俗舞皆創佳績，也獲得「雙特優」。在2項競賽都參與競賽的陳駿弘表示，學校與課後或犧牲假日加強練習，過程中，學習到不同族群的傳統舞蹈、歌謠及文化，難得可體驗不同的傳統舞風。

另外，個人組現代舞鳳鳴國中學生莊宸萱的「萱草花」舞碼，及古典舞台灣藝術大學學生陳奕璇的「宮門帶」舞碼，都榮獲「最佳舞技獎」。（編輯：張銘坤）1120404

新北市政府教育局4日表示，111學年度全國學生舞蹈比賽，新北抱回23座特優，其中4校取得「雙特優」榮譽。圖為榮獲雙特優獎項的莊敬高職，在高中職B團體甲組民俗舞拿下特優。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年4月4日

新北市政府教育局4日表示，111學年度全國學生舞蹈比賽，新北共獲23座特優，其中4校取得「雙特優」榮譽。圖為成功國小舞蹈比賽實況，獲國小B團體甲組民俗舞特優。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年4月4日