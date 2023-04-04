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民汐線工程釀交通黑暗期? 蔣萬安:給新北規劃

2023/4/4 13:06
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（中央社記者陳怡璇台北4日電）捷運民生汐止線進度受關注，外界也擔心若工期與北市其他工程相衝，恐釀交通黑暗期。台北市長蔣萬安則表示，民汐線與汐東線盼都給新北規劃，避免系統不一致。

蔣萬安今天出席如果兒童劇團歡慶兒童節活動，接受媒體聯訪時被問及民汐線相關議題。

蔣萬安表示，現在還在評估與修正綜合規劃，而因新北市的汐東捷運已獲中央核定，北市已跟新北有共識，屆時民汐線與汐東線，都交由新北捷運局規劃，希望系統一致，避免到時候結合起來有問題。

另外，北市宣布各國小4月自選一日下課40分鐘「翻轉上下課」，有家長擔心孩子會無法收心，蔣萬安強調，各校可自主調整，重點是希望孩子當時間的主人、學習的主人，利用時間去做有興趣的事。

此外，國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選，台北市議員徐巧芯對戰立委費鴻泰，雙方攻防不斷，掀起世代交替風波。

蔣萬安表示，還沒有直接跟徐巧芯及費鴻泰聊過，他們都是非常優秀的同志，大家的共同目標就是2024勝選；蔣萬安說，他跟市黨部主委黃呂錦茹也保持暢通聯繫，若有幫得上忙的地方一定義不容辭。（編輯：張銘坤）1120404

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