高雄聯醫新建北側大廳助人潮分流 估114年中完工

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄市工務局今天表示，「高雄市立聯合醫院北側大廳新建工程」預計明年中完工，未來民眾就醫或員工上班，搭輕軌可由南側進出，車輛由北側進出，人潮分流、動線更便利。

高雄市立聯合醫院今年1月起由榮總團隊接手營運，就近提供市民醫學中心等級服務，而興建中的「高雄市立聯合醫院北側大廳新建工程」持續趕工中。

高雄市工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，目前工程已順利完成結構體，正進行內部及外牆裝修作業，預計明年中完工。未來民眾就醫、員工上班，搭輕軌可由南側出入口進出，開車或救護車輛則由北側新建大廳出入口進出。

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工程運用聯合醫院北側L型面積約6527坪土地，興建包括地上2層出入口大廳，並增設地上9層病床電梯1部及景觀工程等工項，總工程經費約新台幣2億460萬元，於民國111年9月開工，預計在114年中完工。

工務局表示，聯合醫院鄰近美術館地區，周邊人口快速成長，為因應未來的就醫需求量，推動「高雄市立聯合醫院北側大廳新建工程」。完工後，除可提升醫療服務資源及環境，還可提供居民、病患、家屬、醫療人員舒適休憩空間。（編輯：郭諭儒）1130123