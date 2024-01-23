更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月開獎 完整獎號看這裡
首頁 / 地方

黃偉哲公布獎勵計畫 台南春節連假醫療不打烊

2024/1/23 15:29（1/23 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農曆春節連假將屆，台南市長黃偉哲（前右4）23日公布獎勵計畫，鼓勵基層診所及提供COVID-19口服抗病毒藥劑合約藥局在春節假期開業。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年1月23日
農曆春節連假將屆，台南市長黃偉哲（前右4）23日公布獎勵計畫，鼓勵基層診所及提供COVID-19口服抗病毒藥劑合約藥局在春節假期開業。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年1月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南23日電）農曆春節連假將屆，台南市長黃偉哲今天公布獎勵計畫，鼓勵基層診所及提供COVID-19口服抗病毒藥劑合約藥局在春節假期開業，每診次獎勵金額從新台幣3000元至1萬2000元。

黃偉哲今天召開記者會宣布「基層診所開設春節門診獎勵計畫」，對象是台南市西醫診所及衛生所、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服抗病毒藥劑合約藥局，開業時段是除夕夜診、大年初一及大年初二，診所每診次（3小時）獎勵金1萬2000元，合約藥局3000元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃偉哲表示，市府確保春節期間用藥與就醫便利，協商基層開業醫師及台南市診所協會、藥師公會、藥劑生公會等，於除夕至大年初二期間開業，提供慢性病患或一般感冒患者就近看診及拿藥服務。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市醫事機關春節期間預定加開236診次/時段，其中醫院兒科門診27診次、非兒科門診47診次、診所門診140診次、藥局22個營業時段。相關資訊將於1月30日公布在台南市政府衛生局網站首頁，也可上健保快易通查詢。（編輯：陳政偉）1130123

#COVID-19
#黃偉哲
#台南市
#台南市政府衛生局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.18