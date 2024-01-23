黃偉哲公布獎勵計畫 台南春節連假醫療不打烊

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（中央社記者張榮祥台南23日電）農曆春節連假將屆，台南市長黃偉哲今天公布獎勵計畫，鼓勵基層診所及提供COVID-19口服抗病毒藥劑合約藥局在春節假期開業，每診次獎勵金額從新台幣3000元至1萬2000元。

黃偉哲今天召開記者會宣布「基層診所開設春節門診獎勵計畫」，對象是台南市西醫診所及衛生所、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服抗病毒藥劑合約藥局，開業時段是除夕夜診、大年初一及大年初二，診所每診次（3小時）獎勵金1萬2000元，合約藥局3000元。

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黃偉哲表示，市府確保春節期間用藥與就醫便利，協商基層開業醫師及台南市診所協會、藥師公會、藥劑生公會等，於除夕至大年初二期間開業，提供慢性病患或一般感冒患者就近看診及拿藥服務。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市醫事機關春節期間預定加開236診次/時段，其中醫院兒科門診27診次、非兒科門診47診次、診所門診140診次、藥局22個營業時段。相關資訊將於1月30日公布在台南市政府衛生局網站首頁，也可上健保快易通查詢。（編輯：陳政偉）1130123