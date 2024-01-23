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裸鑽不小心沖馬桶 中市環保局協助抽水肥尋獲

2024/1/23 20:04（1/23 21:02 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市有民眾日前不小心將裸鑽掉入馬桶沖掉，向台中市環保局求助，環保局今天表示，環保人員協助抽出約2噸水肥，化糞池見底後，民眾自行利用強力手電筒與魚網撈獲裸鑽。

台中市環保局長陳宏益今天在市政會議中提到，過年大掃除期間，曾有民眾通知環保局清運大型家具或沙發，卻忘記夾層藏有現金或黃金、有價證券等，等事後發現後緊急求助清潔隊協助找尋。他呼籲民眾在廢棄物或大型家具排出或清理前，務必和家人確認是否有留存貴重物品。

陳宏益也在會中分享案例，17日環保局接獲民眾緊急來電，請求清潔隊協助抽化糞池水肥找鑽石。後來得知是民眾不小心將裸鑽掉落到馬桶裡，情急下又下意識隨手冲馬桶；幸好裸鑽大小適中，沒有卡在馬桶管路，且能直接沉到化糞池底部。

他指出，一般清潔隊協助抽水肥的正確方式，是清抽約上浮的1/4至管道阻塞的浮渣，保留3/4的化糞池水肥中的分解菌，才能穩定化糞池的處理功能；同時建議最好少用化學清潔劑，刷馬桶才是正確作法。

不過由於個案民眾的情況特殊，陳宏益說，環保人員大約抽了2噸水肥，讓化糞池見底，民眾才有機會自行利用強力手電筒照射，看到發光的鑽石後，以魚網撈回鑽石，事後還叮嚀千萬不要讓他老婆知道。

陳宏益也藉此案例提醒，民眾如廁時，最好不要把玩貴重物品、或在馬桶附近清潔保養，若物品不慎掉落，也不要下意識隨手沖馬桶，可聯絡水管清疏業者協助。（編輯：張雅淨）1130123

#台中市
#台中市環保局長
#陳宏益
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