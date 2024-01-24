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台南梅嶺梅花盛開 假日免費接駁延長至大年初五

2024/1/24 12:21
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（中央社記者張榮祥台南24日電）寒流襲台，台南市楠西區梅嶺梅花盛開，賞花遊客絡繹不絕，台南市政府今天宣布梅嶺假日免費接駁服務延至大年初五（2月14日），且依現場人潮機動加開班次。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，楠西區「芒果農創玫瑰綠柏園」至梅嶺二層坪免費接駁服務，將延至農曆春節假期，逢假日（2月8日小年夜、2月9日除夕除外）於1月27日、28日及2月3日、4日、10日至14日共9天，每天上午10時至下午4時。

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交通局表示，梅嶺假日免費接駁服務已實施3週，搭車人潮屢創新高，每天平均逾500人次搭乘，因梅嶺梅花綻放，預期遊客持續增加，自行開車遊客若因山區停車空間已滿或道路交管，可停車於「芒果農創玫瑰綠柏園」（台3線旁），再搭乘免費接駁車上山。

交通局長王銘德說，梅嶺地區2月起逢假日開行台灣好行「梅嶺線」（原綠22線），從玉井轉運站出發，首月免費搭乘，遊客可再結合玉井轉運站出發的小黃公車及大台南公車路線，轉乘前往楠西龜丹泡溫泉或曾文水庫、玄空法寺等周邊景點。（編輯：陳仁華）1130124

#王銘德
#梅嶺
#台南市政府交通局
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