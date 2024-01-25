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彰化市發敬老禮金6000元 7成長者選轉帳領取

2024/1/25 15:01（1/25 15:36 更新）
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彰化市25日發放敬老禮金每人新台幣6000元，給2萬9000多名70歲以上長者，為確保發放作業順利，市長林世賢（前左）及市公所志工等人在介壽生活藝文館點鈔，並將現金逐一分裝進紅包袋。（彰化市公所提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年1月25日
彰化市25日發放敬老禮金每人新台幣6000元，給2萬9000多名70歲以上長者，為確保發放作業順利，市長林世賢（前左）及市公所志工等人在介壽生活藝文館點鈔，並將現金逐一分裝進紅包袋。（彰化市公所提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年1月25日
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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化市今天發放敬老禮金每人6000元，給2萬9000多名70歲以上長者；市公所指出，以往長者喜歡領取現金，不過隨時代轉變，改轉帳的人越來越多，今年已有7成長者選擇轉帳領取。

彰化市公所發布新聞，為照顧長者，市公所每年在春節前夕，都會針對彰化市70歲以上長者，發放每人新台幣6000元的敬老禮金紅包，今年有2萬9000多人符合資格，其中有7成長者選擇以轉帳方式領取，其餘長者則從今天起可前往里辦公室或指定地點領取現金。

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為發放禮金，市公所里幹事、志工與員工共100多人，先在彰化市介壽藝文生活館點鈔，並將現金逐一分裝進紅包袋後，再由專人將禮金送到各里辦公處或指定地點發放，警方也特別加派警力護送，確保發放作業順利。

彰化市公所從民國86年開始發放70歲以上長者每人5000元的春節敬老禮金，99年至101年增加為每人6000元，後來因財政考量，改採浮動機制，市公所104年向市民代表會提修正案，提案若自有財源若達到9億6000萬元就發放6000元，獲代表會通過，並自民國105年1月1日起開始實施。（編輯：郭諭儒）1130125

#彰化市公所
#彰化市
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