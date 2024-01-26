中市春節垃圾收運不打烊 初一、三定時定點服務

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）農曆春節連假將至，台中市環保局垃圾收運不打烊，2月7日加班收運垃圾，小年夜及除夕均有沿街收運，10、12日則採定時定點服務，連假倒垃圾免煩惱。

台中市環保局今天發布新聞稿指出，2月7日配合民眾年前大掃除，特別加班沿街收運垃圾及資源回收，小年夜8日依平日收運方式；除夕9日則取消夜間沿線及定點收運，改採日間收運模式。

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環保局指出，大年初一10日、初三12日全市共638處提供定時定點垃圾收運服務，每處停留時間約5至30分鐘，初四13日恢復正常清運。另初二11日、初五14日因適逢隊員例假日，停止收運。

中市環保局長陳宏益表示，連假期間清潔人員不辭辛勞加班服務，也請民眾配合環保局收運時程交付垃圾；另呼籲市民響應環保愛物惜物、循環利用、能修就修、能用就用，年節與親友團聚惜食減量不浪費，乾乾淨淨過好年。（編輯：郭諭儒）1130126