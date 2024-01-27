花蓮玉里長良里推廣小農種碳 藝人宥勝低調出席

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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）環保人士方儉近年在花蓮玉里鎮長良里推廣「小農種碳」，協助農民透過友善耕作方式，將碳封存在農地裡，未來經認證後可以轉換成碳權，藝人宥勝今天也出席推廣活動。

方儉表示，農業是生態環保災難的第一線，但地球有超過30%的二氧化碳卻是從農業產出，若能透過友善耕作，提高碳封存在土壤裡的含量，就能減少碳排放，還可作為國際市場上交易的碳權。

方儉解釋，農地土壤透過植物生長行光合作用吸附二氧化碳，土壤內微生物數量多寡，會影響碳封存成效，因此要透過友善耕作，提高土壤微生物含量，例如休耕期間僅用土壤覆蓋，減少翻動次數，並施予生物有機肥等都能讓土壤恢復生機。

方儉及團隊近年在花蓮玉里鎮與農民合作，選定1公頃農地作為實驗田，種植期間接連碰上海葵跟小犬颱風來襲，本以為大雨會將有機碳流失掉，沒想到不但作物產量增加，土壤送檢結果，相較過往增加千分之四的碳，符合國際「千分之四倡議」標準，換算1公頃有66噸碳封存。

方儉說，再過1個月，將有黃金標準人員派員認證，確認他們是按原計畫、按聯合國機制來做，通過後碳權就可以被認證，也證明友善農地的生機種植可對抗惡劣天氣。

方儉及在地農友今天舉行「抗暖化要長涼，小農種碳在長良」拔蘿蔔活動，現場宣導土壤碳匯理念，去年遭控性騷擾而淡出演藝圈的藝人宥勝，也帶著家人低調參加。

宥勝接受媒體聯訪表示，目前案件已進入司法程序，該處理就會處理、要負責就會負責，目前沒有想回演藝圈，對友善農業很有感覺，會繼續當義工、推廣友善農業。

方儉也鼓勵宥勝，要誠實面對各個責難跟懲罰，面對過去才能面向未來，鼓勵他回到演藝圈，幫忙為友善耕地代言，也邀請大家一起見證宥勝的改變。（編輯：謝雅竹）1130127