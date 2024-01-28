台南山上天后宮推紀念鑰匙圈 農曆過年限量送

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市山上區全台玉二聖母祖廟山上天后宮，今年適逢主祀玉二聖母晉陞一甲子，推出以龍年幾何圖騰意象設計的紀念皮革鑰匙圈，在農曆過年期間限量贈送給信眾及遊客。

山上天后宮主委蕭銘賢今天告訴中央社記者，今年是甲辰龍年，適逢玉二聖母晉陞一甲子，經廟方請示聖母後，特別推出「花甲之年．心辰則靈」紀念皮革鑰匙圈，以龍年幾何圖騰意象設計，將於春節期間和信眾及遊客結緣。

蕭銘賢表示，廟方將於大年初一上午8時起，於廟門龍邊免費發放200個紀念鑰匙圈，另外，為推廣山上區旅遊，大年初一至初三，憑台南山上花園水道博物館票根，即可至山上天后宮兌換紀念鑰匙圈，限量200個，遊客可把握機會。

他說，山上天后宮從去年開始推出春節限量鑰匙圈，因設計精緻，吸引不少民眾搶購，今年更加精進，與設計師溝通後，決定以皮革為材質，搭配龍年幾何圖形的鋅合金飾片，製作出兼具設計及古典感的鑰匙圈，並將鑰匙圈安放在聖母案前過火祈福，讓鑰匙圈兼具實用及藝術氣質。

廟方指出，大年初一上午8時開始，將舉辦人車過七星平安橋、鑽轎底、敲鐘祈福等活動，並提供免費熱食供信眾享用，民眾可規劃時間到山上區走春祈福，讓新的一年一切順利。（編輯：黃世雅）1130128