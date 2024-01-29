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引進國際遠距課程 謝國樑盼吸引在地就學

2024/1/29 16:08（1/29 16:26 更新）
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基隆市政府與美國加州大學柏克萊分校合作，推出遠距教學程式設計課程，市長謝國樑（中）29日在記者會表示，透過提供多樣化資源，期待更多學生能選擇在地高中就學。中央社記者王朝鈺傳真 113年1月29日
基隆市政府與美國加州大學柏克萊分校合作，推出遠距教學程式設計課程，市長謝國樑（中）29日在記者會表示，透過提供多樣化資源，期待更多學生能選擇在地高中就學。中央社記者王朝鈺傳真 113年1月29日
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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆市政府與美國加州大學柏克萊分校合作，推出遠距教學程式設計課程，選出30名高中生參與課程。市長謝國樑說，期待透過提供多樣化資源，能有更多學生選擇在地高中就學。

謝國樑今天在記者會表示，他去年9月利用休假期間造訪加州大學柏克萊分校的實驗室，與計畫負責人相談甚歡，經過市府教育處的努力，市府將自2月24日起邀請30名高中學子參加這門課程，這也是市府首度與加州大學柏克萊分校合作案例。

謝國樑說，市府會繼續推動更多的合作案，讓基隆的頂尖高中生可以接受國際教育，也會積極了解家長與學生的需求，透過提供多樣化的資源，期待更多學生能選擇在地高中就學。

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市府表示，共有249名高中生報名參與，經過審查後，選出30名正取學員，將從2月24日至3月24日，在5個週末參與線上課程，課程內容主要透過Python程式設計及演算法，讓學生認識自動駕駛產業，完訓後，學生可獲得加州大學柏克萊分校頒發證書，豐富學習歷程。

獲選的其中6名學生今天也出席記者會，就讀國立基隆女中數理資優班的龐宜榛表示，日後想要攻讀資工系，AI是未來的大熱門，期許透過這門課程，對於未來想要進入軟體開發領域有所幫助。（編輯：張銘坤）1130129

#加州大學柏克萊分校
#謝國樑
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