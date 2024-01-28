基隆44所公幼 寒假全面開辦「全日班」延長照顧

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市44所公立幼兒園，寒假期間全面開辦「全日班」延長照顧服務，上午8時至下午4時，每天收費新台幣120元；下午4時至晚間6時，延長照顧每小時則收費35元。

基隆市政府教育處今天發布新聞稿表示，除弱勢家庭幼兒有補助之外，家中經濟情況特殊的幼兒參加課後留園，只要附相關證明文件或學校家訪證明，由就讀幼兒園提出申請，即可完全免費，讓弱勢幼兒在寒假期間仍可獲得完善照顧。

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教育處表示，一般生寒假加托服務收費每天收費120元，相關午餐費、點心費及行政費由市府負擔，延長照顧部分，原本以參加人數分攤相關費用，調整定額每小時35元收費，減輕家長負擔。

市長謝國樑表示，幼兒在寒假期間，許多家長仍要上班，為使雙薪父母能安心就業，鼓勵各公立幼兒園開辦寒假留園，只要有1名幼生參加就會開班，滿足雙薪家庭托育需求。（編輯：陳仁華）1130128