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嘉市年貨大街2/3日開賣 滿300元可抽獎

2024/1/31 17:46（1/31 17:56 更新）
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嘉義市政府邀集在地商家從2月3日到6日在中央廣場舉辦2024年貨大街，31日並舉辦宣傳記者會，市長黃敏惠（中）歡迎大家一起來採購年貨，感受熱鬧年節氛圍。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年1月31日
嘉義市政府邀集在地商家從2月3日到6日在中央廣場舉辦2024年貨大街，31日並舉辦宣傳記者會，市長黃敏惠（中）歡迎大家一起來採購年貨，感受熱鬧年節氛圍。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年1月31日
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（中央社記者黃國芳嘉義市31日電）嘉義市政府邀集在地商家於2月3日到6日在中央廣場舉辦年貨大街活動，民眾消費滿新台幣300元可參加抽獎，現場天天抽現金1萬元，2月6日當天還有加碼大獎。

嘉義市政府於今天舉辦年貨大街宣傳記者會，現場邀請年貨大街參展攤商業者出席，與市長黃敏惠料理年菜「鴻運當頭酸辣蝦」，象徵即將來臨的新年好運連連；現場「澎派辦桌」展示來自各大市場為年節所推出的特色禮盒。

黃敏惠致詞表示，近幾年嘉義市店面進行形象改造、品牌升級與視覺設計，大家充分體驗到嘉義市滿滿創新能量，2月3日至6日、連續4天，邀請大家到嘉義市中央廣場一同感受農曆春節熱鬧滾滾氣氛。

嘉義市建設處長田長沛指出，嘉義市年貨大街廣邀排隊名店齊聚中央廣場，民眾準備年貨不用四處奔走，各式各樣的年菜及豐富的新鮮食材相當齊全，絕對讓大家一次逛個過癮、買得齊全，可以豐盛過好年。

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建設處表示，今年年貨大街有50家以上攤商推出多款優惠年節商品、限量款商品，包含年貨、年菜到伴手禮等各種類型的人氣品牌應有盡有。

建設處指出，活動期間，民眾只要在現場攤位購買單筆消費滿300元以上，即可獲得1張摸彩券，單筆消費最多獲得10張摸彩券，憑摸彩券至活動服務台，即可參加雙重抽獎。相關訊息可上2024嘉義市年貨大街官網查詢。（編輯：謝雅竹）1130131

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