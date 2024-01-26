黃敏惠為鼓勵年輕人奮發向上 蕭萬長人物展開幕

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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）嘉義市立博物館今天推出「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，前副總統蕭萬長自認平凡的人，感謝市長黃敏惠為鼓勵年輕人奮發向上，特別籌辦此次展覽。

「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」今天在嘉義市立博物館1樓大廳舉辦開幕，黃敏惠、蕭萬長、前監察院長張博雅以及多名校長、市議員等人出席。現場由國立嘉義高中管樂團擔綱開場演奏，眾多鄉親共襄盛舉。

蕭萬長致詞表示，自己是個平凡的人，在公職服務生涯做了不平凡的事。回想起父親教導做人要忠厚老實、忍辱負重，讓他體會到寬恕的重要性。感謝黃敏惠為帶動文化風氣，並鼓勵年輕人奮發向上，特別指示文化局籌辦這次展覽。

蕭萬長同時向各地遠道而來的親朋好友致謝，他說，特別是黃敏惠安排求學階段、目前的幼兒園長、國小校長及嘉義高中校長都到場，勾起非常多的甜蜜回憶，內心真的很感動。

黃敏惠表示，在台灣政壇有「微笑老蕭」之稱的蕭萬長，是土生土長嘉義人。蕭萬長投入公職半世紀，憑著努力，從基層科員開始打拚，一路直到擔任經濟部長、行政院長等要職，也經歷民主洗禮選上立委，並成為副總統。

黃敏惠細數蕭萬長在擔任行政院長，對家鄉的回饋與建設，包含嘉博館、市政府南棟大樓、垂楊大橋、嘉義大學等，奠定嘉義市各項發展基礎。

黃敏惠說，這次特展以淺顯易懂方式展出，且導入設計思維，搭配互動式體驗，呈現嘉義人、嘉義事、嘉義精神，同時傳承教育種子，讓不同年齡層都能認識堪稱教科書等級的台灣政壇典範。

展期自即日起至5月19日，在嘉博館特展廳展出，另於國立台北科技大學圖書館「老蕭書房」，以及國立嘉義大學圖書館的「蕭萬長文物館」，同步展出微型展。（編輯：黃世雅）1130126