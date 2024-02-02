文資局揮毫慶團圓 藝術燈籠牆獻上祝福

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中2日電）農曆春節即將到來，文化部文化資產局長陳濟民今天在揮毫慶團圓活動中表示，新春期間將有多項展覽及傳統戲曲演出外，還設置藝術燈籠牆，展出152顆寫上祝福的燈籠。

文化部文化資產局上午在文化資產園區舉辦龍年揮毫慶團圓活動，邀請南投縣文化局長林榮森、台中市文化局專委朱瓊芬及書法名家黃昭祥、涂錦進、蔡幸紜、張喬涵等人現場揮毫寫春聯贈送里民。

陳濟民致詞指出，農曆春節期間，文資局規劃多場應景活動，包括傳統戲曲演出及展覽等，今天的揮毫慶團圓活動除了營造過年氣氛，同時跟周邊社區民眾敦親睦鄰，明天下午還有書法傳藝贈春聯活動，園區也將於3日及4日辦理揪揪市集，讓民眾感受年節氣氛。

迎接龍年到來，陳濟民表示，文資園區特別設置藝術燈籠牆，展出152顆由里民及幼兒園小朋友寫上帶有祝福之意的吉祥話特色燈籠，希望透過燈籠牆的設置，祝福民眾好運「龍」來。

文資局說明，12日到14日春節連假期間，將舉辦「Have a 龍 Time」年節活動，包括市集、街頭藝人表演、歌仔戲、北管戲曲及文資展覽等，歡迎民眾屆時前來共襄盛舉。（編輯：謝雅竹）1130202