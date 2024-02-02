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新北攜手高教推智慧適性閱讀 落實差異化教學

2024/2/2 18:33（2/2 19:26 更新）
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新北市國小校長會議2日舉行，新莊國小校長張信務（左起）、教育局長張明文與國立台灣師範大學副校長宋曜廷共同簽署合作意向書，將全面推動智慧適性閱讀。右起為學者洪蘭、新北市副市長劉和然。（新北教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月2日
新北市國小校長會議2日舉行，新莊國小校長張信務（左起）、教育局長張明文與國立台灣師範大學副校長宋曜廷共同簽署合作意向書，將全面推動智慧適性閱讀。右起為學者洪蘭、新北市副市長劉和然。（新北教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月2日
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（中央社記者黃旭昇新北2日電）國立台灣師範大學今天與新北市教育局簽署合作意向書，宣布推動智慧適性閱讀，透過適性測驗搭配圖書分級，讓教師落實差異化教學、學生能適性閱讀，以拔尖扶弱。

新北市國小校長會議今天在輔仁大學舉辦，250名校長開會研討；副市長劉和然致詞表示，「以學生為中心，為幸福而教」為施政願景，盼讓孩子具備自主學習、好品格及影響社會進步的能力，這也是學校教育存在的重要價值。

教育局發布新聞稿表示，國立台灣師範大學副校長宋曜廷與教育局長張明文、新莊國小校長張信務，共同簽署合作意向書；將推動智慧適性閱讀，讓孩子透過閱讀教育，能「智慧選、聰明讀」。

教育局說，這項計畫透過智慧適性閱讀平台（Smart Reading），可得知學生的5個閱讀向度表現與能力，老師可推薦學生適性閱讀書單，並結合教學進行個人與班級閱讀計畫。

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教育局表示，透過平台協助與記錄，可呈現學生的強處與可強化的地方，藉此建構孩子完整的閱讀力。盼透過適性測驗搭配圖書分級，讓教師落實差異化教學、學生能適性閱讀，進而達到拔尖扶弱的效果。

另外，沙崙國小校長林惠珍表示，學者洪蘭在會議中會分享品德教育的理念與實踐，將品德教育融入日常生活與課程，更覺得校長應以身做則，讓學生成為善良、樂於行善的人。（編輯：郭諭儒）1130202

#洪蘭
#教育局長
#林惠珍
#國立台灣師範大學
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