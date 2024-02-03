擦亮紅烏龍故鄉的招牌 鹿野農民攜手辦茶展

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（中央社記者盧太城台東縣3日電）紅烏龍帶動台灣另一波品茶風潮，紅烏龍的故鄉台東鹿野鄉茶農攜手舉辦紅烏龍茶展，即日起至29日每天上午9時至下午6時，遊客可一次品嘗6家在地茶農焙製的紅烏龍茶。

位於台9線鹿野鄉鹿鳴路段的鹿野鄉紅烏龍茶展，今天上午開幕，由催生紅烏龍、有「紅烏龍之父」之稱的潘永豐和大家分享紅烏龍的誕生過程，以及鹿野鄉的茶歷史。

6家攜手展出的茶農，和大家分享茶道和茶藝，並親手泡製紅烏龍茶，讓大家體驗不同的風韻，感受鹿野鄉民眾的好客熱情。

無黨籍縣議員潘貴蘭表示，春節期間，歡迎遊客到台東縱谷，觀覽壯闊風清雲淡的景色，品鹿野紅烏龍茶清香，嘗琥珀紅微甜溫潤茶湯，回甘是縱谷滿滿的美好記憶，在心間與腦海裡縈迴繚繞。

潘貴蘭表示，這幾年鹿野鄉陸續有茶農第二代返鄉種茶、揉茶、烘茶、賣茶，他們雖是30、40歲青年，但自小耳濡目染，製茶技術精練、工夫厚實，他們都有在外工作經驗，有創意及巧思、懂行銷，為鹿野傳統茶產業帶來改變契機，茶產業商品更多元、精緻、更讓品茶成為藝術、美學。

參展的君玉茶園老闆娘莊梅玉表示，這次大家有志一同，共同努力打造一個這麼好的舞台，來推廣鹿野紅烏龍茶，很感謝潘貴蘭提供非常好的舞台，讓更多人了解且喝到不一樣風味的紅烏龍，低海拔也能做出高品質的茶。

女兒不懂茶創辦人林廷瑀說，這是一次在地品牌合作打造一個全新的空間，展售茶農利用在地茶菁自製的茶葉，期待可以推廣在地茶品給更多人。

屾茶創辦人黃建瑋指出，這次茶展是一次全新體驗，鹿野茶農二代一起努力推廣鹿野紅烏龍茶，非常開心有這麼棒的場域，可以好好的把鹿野在地特色茶，推薦給往來的旅客們品嘗。

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厚生茶園總監詹美子說，鹿野紅烏龍從民國97年至今，知名度漸開，過去是小農各自行銷，這次鹿茶食屋營造展場氛圍，讓遊客們同時品評不同小農製作的紅烏龍茶，也結合鹿野在地好物跟大家分享，來鹿野一定要品嘗紅烏龍茶，紅烏龍冷泡也很好喝。

台東鹿野鄉福鹿茶區20年前開始沒落，97年8月間，當時的茶改場台東分場（現在的農業部茶及飲料作物改良東部分場）召開鹿野「福鹿茶區」會議，與會農政單位和農民，苦思如何找到茶業的第二春，當時的鹿野地區農會總幹事潘永豐和分場長吳聲舜提出，利用夏秋茶，生產發酵程度較重的烏龍茶，並取名「紅烏龍」。橙紅色的茶湯受歡迎程度超乎預期，不僅紅遍國內，還飄香到中國大陸。（編輯：黃世雅）1130203