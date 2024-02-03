5公頃蘿蔔讓民眾拔個過癮 千人滿載而歸

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（中央社記者盧太城台東縣3日電）台東縱谷春節前重頭戲關山千人拔蘿蔔今登場，種滿5公頃的蘿蔔讓大人、小孩拔個過癮，大家都開心的滿載而歸。

當主持人喊開始拔的號令剛落，大家蜂擁跑進田裡，片刻間，每人手上都拿滿了蘿蔔；有個人組，也有親友組和親子組，短短幾分鐘，親友組已經大豐收，拔的蘿蔔已成堆；幼童辛苦的拔起蘿蔔，開心送到父母親面前。

郭姓媽媽說，去年也是帶著2個女兒參加，今年2人吵著還要再拔，今天拔了約30條，帶回去送給親友；83歲的陳姓阿嬤幾乎每年都參加，她說，醃製後等兒女過年回來時送給他們。

關山鎮長彭成豐表示，今年的「關山蘿蔔季」種了5公頃，要讓大家「拔個過癮，拔個開心」，蘿蔔裡還藏有彩品，希望透過拔蘿蔔活動讓民眾了解農食教育的重要性，減少碳排放，達到寓教於樂的雙重目標。

台東縣副縣長王志輝也到場喊加油。他說，關山拔蘿蔔活動已經是民眾每年期待的活動，彭成豐將拔蘿蔔活動擴大辦理，今年的活動先有14場體驗組，透過拔蘿蔔及做蘿蔔乾等體驗田間綠肥到餐桌美味的蘿蔔料理，顯示關山鎮團隊將拔蘿蔔活動辦理的多元化，提升在地經濟。

今天拔蘿蔔活動分成3場次，第1場上午9時開拔，民眾經工作人員帶往場地，等到開拔哨聲一響，拿著蘿蔔袋衝向田中找尋蘿蔔拔呀拔，1小後離場，每袋滿滿的蘿蔔讓民眾們樂不可支；第2場上午10時開拔，第3場下午1時30分，場地還貼心準備親子區，爸爸媽媽帶著小朋友拔蘿蔔，小朋友從不熟悉到熟練，直說拔蘿蔔好好玩。（編輯：黃世雅）1130203

台東縱谷春節前重頭戲「2024關山千人蘿蔔季」活動3日登場，上午開拔後民眾湧入田中體驗拔蘿蔔的樂趣。中央社記者盧太城台東攝 113年2月3日