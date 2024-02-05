疏導春節遊溪頭車流 南投縣府提供免費轉乘接駁

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）因應春節溪頭車流，南投縣政府今天表示，初二到初五上午9時至下午5時20分，提供大客車免費轉乘接駁服務，每30分鐘發車，讓遊客多利用接駁減少塞車，並適時引導至不同路線。

溪頭、日月潭、清境農場等地是南投熱門景點，南投縣長許淑華今天在縣務會議指出，因應南投燈會及各景區出遊人潮，請南投縣交通管理所落實交通管理規劃、縣府警察局協助疏導分流、縣府觀光處、縣府新聞及行政處協助相關資訊露出，讓民眾來南投快樂暢遊。

許淑華說，因應春節旅遊，啟動溪頭廊帶交通管理計畫，提供溪頭停車預警資訊、接駁及導引等多元方案妥善管理疏導車潮，初二到初五上午9時至下午5時20分，以每30分鐘一個班次提供大客車免費轉乘接駁服務，也會適時引導車流至不同路線，若這次成效良好，未來也可作為其他觀光景點假日交通管理參考。

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南投縣交通管理所表示，溪頭自然教育園區春節期間小型車停車費1天收費上限新台幣180元、鹿谷鄉農會茶業文化館停車場收費1次100元，縣府透過電子看板隨時公布停車場資訊，當溪頭園區停車位低於120格啟動「滿場預告」機制、低於70格啟動「滿場導引」機制。

交通管理所指出，同時監控聯外延溪公路旅行時間，依各停車場滿場情況及旅行時間，適時導引民眾前往鹿谷鄉農會茶業文化館轉乘接駁站停車，及利用接駁服務前往溪頭，或建議轉往鳳凰谷鳥園生態園區、瑞龍瀑布園區等景點旅遊。（編輯：謝雅竹）1130205