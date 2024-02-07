澎湖地檢舉辦圍爐慶年節 關懷受保護管束人

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（中央社澎湖縣7日電）春節將至，澎湖地檢署今天探訪受保護管束人的家庭，除了致贈春節紅包外，還有在地知名餐廳年菜兌換券與點心，讓受保護管束人感受到年節滿滿的溫暖。

澎湖地檢署與榮譽觀護人協進會及更生保護會澎湖分會聯合辦理「團圓吃年菜 好運龍總來」春節關懷活動，檢察長陳佳秀與榮觀協進會理事長顏勢任及更生保護會主委蔡萬生等人，一同前往受保護管束人家中訪視，了解最真實的心聲及生活中較為艱難的一面，藉由司法保護的力量，適時伸出援手，讓受保護管束人充滿感激。

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陳佳秀表示，受保護管束人於社會復歸上，需要各方的協助，讓受保護管束人感受到社會上的的關懷與接納，穩定地朝社會復歸的路上邁進，減少再犯、重新出發，再創人生新篇章。

澎湖地檢署辦理「團圓吃年菜 好運龍總來」春節關懷活動，不僅提供知名餐廳年菜兌換券外，還有年節慰問紅包、禮盒及點心等，讓受保護管束人能與親朋好友一起圍爐，分享年節的喜悅。（編輯：黃世雅）1130207