年節冷空氣增強 高市衛生局提醒民眾注意保暖

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）今天是春節連假首日小年夜，中央氣象署表示，冷空氣將持續增強。高雄市衛生局提醒民眾注意室內外溫差，年節期間外出應適時添加衣物、留意身體狀況，避免心血管疾病及中風發作。

高雄市衛生局今天發布新聞稿指出，據氣象署預測，氣溫將一路下滑至11日（初二）。衛生局提醒民眾，因早晨氣溫較低，民眾可多賴床幾分鐘，喝點溫開水、稍作活動舒緩四肢，保暖身體後再起身。

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若需早晨出門活動，可延後出門時間，天暖再出門，並適度補充水分，留意身體狀況。年節出遊走春，由於室外空氣涼冷，室內外溫差大，外出可採多層次穿搭，視氣溫增減衣物；並可使用帽子、口罩、圍巾、手套及鞋襪保暖頭頸及四肢。

衛生局表示，受鋒面南下及東北季風影響，自小年夜起氣溫驟降，時值年節期間，民眾要注意自身保暖，也要多關心家中三高患者及長者，需防寒保暖及遵循醫囑服藥，並注意身體狀況，若有胸痛、胸悶，應儘速就醫。（編輯：黃世雅）1130208