石門水庫一甲子 走春還可參加全國攝影大賽

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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園石門水庫今年邁入營運60週年，經濟部水利署北區水資源分署為此舉辦全國攝影大賽，照片中只要有石門水庫相關設施即可參賽，獎金最高新台幣5萬元，為石門水庫走春之旅增添樂趣。

北區水資源分署表示，石門水庫於1964年6月竣工，今年滿60週年，為了見證營運一甲子的重要時刻，特別舉辦石門水庫全國攝影大賽，藉此讓石門水庫的美景和自然人文風光呈現在民眾面前，也盼能提升民眾愛惜水資源的觀念。

北區水資源分署表示，參賽者不限國籍、無需報名費，未滿18歲者須有法定代理人同意和簽名；參賽作品拍攝時間需在2021年4月1日至今年3月31日間，收件截至3月31日，得獎資訊會在5月間於官網公布。

北區水資源分署也說，參賽作品須為最少1200萬像素的彩色相片，不限使用相機品牌，但須為「數位相機」，也不可用手機、平板、GoPro、空拍機等行動裝置拍攝，也不得抄襲、AI生成或後製改造、合成等。

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北區水資源分署說，拍攝主題部分，只要是與石門水庫風景區、中庄調整池、阿姆坪防淤隧道的風情生態、景觀建設等有關，呈現出水庫景象並含有可辨識的石門水庫營運設施者即可，包括大壩、溢洪道、抽泥船等。

北區水資源分署表示，比賽將取金獎1名、獎金5萬元；銀獎2名、獎金2萬元；銅獎3名、獎金1萬元；優選8名、獎金5000元；佳作20名、獎金2000元。詳細比賽規範及寄送資訊等可上活動網站查詢。（編輯：林恕暉）1130213