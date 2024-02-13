春節連假近尾聲 澎湖機場現人潮

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（中央社澎湖縣13日電）春節連假近尾聲，不少返鄉或赴台過年的民眾，今天起都陸續返台或回澎，各航線都幾乎客滿，澎湖機場再現人潮，機場候補櫃台也有部分旅客登記候補中。

澎湖航空站表示，澎湖機場今天台澎空中各航線起降達60架次，其中包含七美往高雄1架次，各航線來回共提供1萬1200多個機位，是春節連假的最高峰。至於航行高雄與澎湖的「澎湖輪」今天則無開航。

澎湖航站表示，今天是春節連續假期倒數第2日，一早就有鄉親陸續湧入澎湖機場，澎湖往台北、高雄、台中、台南和嘉義各線共59班5611座位數，中型客機有14班，其中以台北與高雄各有21班4239座位數最多，台中航線12班1022人、台南4班280人、嘉羲1班70人。

澎湖航空站統計，今年春節假期空中交通疏運自2月7日至2月11日共5天，由台灣本島空運入境澎湖人數為2萬3715人，11和12日開始有鄉親搭機返回台灣，2天出境人數有9925人，疏運順利。

澎湖縣政府今天在澎湖機場設有服務台，採取航空公司聯合候補機制，由於各航班訂位均告客滿，約有近50人登記候補。（編輯：陳清芳）1130213