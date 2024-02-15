更多編輯台推薦新聞：
珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安
娛樂

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹縣試辦免費跳蛙公車5900、快捷7號 2/16上路

2024/2/15 17:41（2/15 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣政府交通旅遊處15日表示，16日試辦上路的2條免費跳蛙公車是依現行竹北市境內使用率較高的5900及快捷7號（圖）公車路廊為基礎開行，並延用現行路線站牌，只在平日發車，讓通學、上班民眾可快速抵達竹北火車站轉乘台鐵。（新竹縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年2月15日
新竹縣政府交通旅遊處15日表示，16日試辦上路的2條免費跳蛙公車是依現行竹北市境內使用率較高的5900及快捷7號（圖）公車路廊為基礎開行，並延用現行路線站牌，只在平日發車，讓通學、上班民眾可快速抵達竹北火車站轉乘台鐵。（新竹縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年2月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平新竹縣15日電）為縮短民眾在交通尖峰時段通勤、通學時間，新竹縣政府試辦2條免費跳蛙公車「5900」、「快捷7號」以便轉乘台鐵，由原本站站停改為分別僅停靠2、3個站點，明天起上路。

新竹縣政府交通旅遊處今天發布新聞稿指出，2條免費跳蛙公車，依現行竹北市境內使用率較高的「5900」及「快捷7號」公車路廊為基礎開行，並延用現行路線公車站牌，只在平日發車，使通學、上班民眾可以快速抵達竹北火車站，達到無縫轉乘台鐵的效用。

縣府交通旅遊處處長陳盈州表示，原先公車路線為站站停，全程約需40至50分鐘，這次試辦採取「跳蛙」方式，事先調查上下車旅次較多的站點，「快捷7號」僅停靠3個站點、「5900」停靠2個站點，如此能快速將學生於律定時間約24分鐘內送達竹北火車站，明天也是寒假後開學的第1天，期望能便利民眾使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

交旅處指出，2路線跳蛙公車於平日上午6時在高鐵新竹站發車，「5900」於高鐵第3公車月台乘車，停靠站點時間為6時10分喜來登、6時17分家樂福及6時24分竹北火車站；「快捷7號」則在高鐵第4公車月台發車，分別停靠站點時間為6時8分嘉豐郵局、6時15分勝利二路、6時21分十興路、6時24分竹北火車站。

陳盈州說，為加強高速公路以東區域與竹北火車站連結，及竹北市與竹東鎮雙核心連結，縣府協調客運業者調整「快捷8號（經興隆大橋）」發車時刻表，並在尖峰時段雙向加班、加密發車班次，由原本往返18班增加至往返共26班；同時也將持續增加YouBike站點，滿足民眾通勤需求。（編輯：李錫璋）1130215

#新竹縣
#陳盈州
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.25