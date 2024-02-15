宜蘭員山鄉縣議員補選 預計4/13日投票

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（中央社記者王朝鈺宜蘭15日電）宜蘭縣員山鄉縣議員補選，中央選舉委員會預計2月20日發布選舉公告，4月13日投票。

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宜蘭縣員山鄉共有2席議員，原為民進黨陳俊宇和國民黨黃浴沂，陳俊宇2月1日就任立法委員後，根據「公職人員選舉罷免法」及「地方制度法」規定，由於同一選舉區內缺額達1/2，且所遺任期超過2年，應在3個月內完成補選投票。據指出，中央選舉委員會預計2月20日發布選舉公告，2月26日到3月1日受理候選人登記，3月26日候選人號次抽籤，4月13日投票。

此外，壯圍鄉永鎮村長呂文章和大同鄉復興村長陳舜鴻，被控於民國111年選舉期間以虛偽遷徙戶籍方式，增加選舉權人，影響選舉結果，經台灣高等法院判決當選無效確定；宜蘭市七張里長林坤鎮及頭城鎮下埔里長林太源，則被控以每票新台幣1000元賄選，經高等法院判決當選無效確定；三星鄉人和村長因車禍傷重不治，村長職務因而遺缺。宜蘭縣選委會已安排3月陸續辦理補選。（編輯：方沛清）1130215