花蓮太巴塱部落之心動土 供長輩及兒童照顧空間

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）行政院原住民族委員會核定新台幣4000萬元，補助花蓮縣光復鄉太巴塱部落興建「部落之心」，4層樓建物未來將提供長者、兒童課後照護、族語托育空間，預計明年7月完工。

原民會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）今天出席動土典禮表示，「太巴塱部落之心」是透過前瞻基礎建設補助，經花蓮縣府申請，改善社區活動中心空間不足問題，是花蓮繼新城鄉後，第2個部落之心。

「太巴塱部落之心」總工程經費5300多萬，預計明年7月完工。夷將．拔路兒說，1樓是文化健康站、2樓是兒童課後照顧中心、3樓是母語托幼空間、4樓為數位應用空間。

今天動土儀式，太巴塱部落頭目楊德成以傳統儀式，祈求祖靈護佑工程順利，包括花蓮縣長徐榛蔚、立委鄭天財、縣議員蔡依靜（Lamen Panay）、林正福及多名部落頭目參與。

夷將．拔路兒表示，原民會長期關注光復鄉需求，總統蔡英文執政近8年，在光復鄉補助經費超過10億元，用於部落基礎建設，完成太巴塱、馬佛、香草場聚會所，今年將核定烏卡蓋、阿囉隆聚會所，也將追加近7000萬擴充太巴塱聚會所文物館、青年聚會所及產業館。

夷將．拔路兒說，光復鄉文健站從2017年5站提升到11站，照顧超過360名長者，同時提供33名照服員就業機會。

夷將．拔路兒指出，最大筆經費是光復鄉馬太鞍部落「豐羽計畫」，未來將作為阿美族傳統文化藝術園區，1、2期經費約3億6000元，是原民會歷來核定補助最高金額，總工程預計2026年完工。（編輯：謝雅竹）1130217

原住民族委員會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）17日到花蓮縣光復鄉出席太巴塱部落之心動土典禮，指出這是花蓮繼新城鄉後的第2個部落之心。中央社記者張祈攝 113年2月17日