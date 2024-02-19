呼應傅崐萁府會改革之議 花蓮綠議員籲徐榛蔚比照

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）呼應國民黨籍立委傅崐萁府會改革之議，花蓮縣議員、民進黨議會幹事長胡仁順提出加強監督力道，要求縣長徐榛蔚到議會食安專案報告；國民黨團書記長吳東昇則認為花蓮食安不錯。

胡仁順今天表示，傅崐萁在當選立法院國民黨團總召後，先向花蓮縣民表示這唯一一席區域立委將無法長久待在花蓮，接下來說自己是「戰斧飛彈」，要重啟特偵組、要讓民進黨找不到部長，創造非常多話題。

胡仁順說，近來因疑似西布特羅豬肉的問題鬧得沸沸揚揚，不管憲政與議政，傅崐萁要求在定期會會期內召開臨時會，要求行政院長陳建仁提前2天到立法院進行專案報告。直至立法院長韓國瑜表明並不需要召開臨時會，傅崐萁又把錯誤推給黨工，「千錯萬錯都不是自己的錯」。

針對傅崐萁非常在意的食安問題，胡仁順指出，希望徐榛蔚在3月底的臨時會進行食安問題專案報告。

此外，胡仁順說，同樣是府會關係，過去傅崐萁擔任首長時，從無按照這種尊重議會的精神拜訪議會，徐榛蔚能不能率先示範，先從今年開議前拜會議會、正副議長跟各黨團總召，並且讓花蓮縣議會擁有聽證權、調查權、議會特偵組、縣府報告採即問即答，呼籲「支持傅崐萁，從徐榛蔚做起」。

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胡仁順提醒，花蓮縣只有一席區域立委，傅崐萁4年前的選舉喊「中央零出資，2年貫通中央山脈」，不但沒貫通，這次又喊「決戰花東快」；花蓮的農業、交通、經濟、觀光、教育等方面都有需要立委努力的地方。

吳東昇受訪表示，食安報告屬於國家級，縣府這方面做得不錯，食安若出狀況再來對全縣民眾說明；日前台糖豬肉案並不是花蓮養的豬，農曆年前也特別詢問過衛生局，抽查花蓮年節食品並沒有過期或仿冒的。（編輯：黃世雅）1130219