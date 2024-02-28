新竹客運司機將康復歸隊 3/1起市區公車恢復班次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）新竹市區公車去年11月有司機因病住院，導致部分路線減班。市政府交通處今天說，這名司機復原狀況良好，將於3月1日回到崗位，讓公車路線恢復班次。

新竹客運因駕駛員疾病突發狀況，為符合工時規定，客運公司於官網公告，去年11月2日起針對新竹市區公車10、11、20、27路班次時刻調整。為降低班次減少的衝擊，當時調派外縣市1名司機支援。

新竹市政府交通處今天發布新聞稿表示，目前黃姓司機復原狀況良好，預計3月1日起回到崗位，預計可舒緩尖峰時間市民乘車需求。

交通處指出，竹市公車運輸將恢復至去年10月份的班次，包含10路公車由4個班次恢復至6個班次；11甲公車恢復下午4時20分與下午5時尖峰班次；27路恢復上午6時45分與下午6時30分尖峰班次。

另外，20路公車平日4個班次恢復至12班次；20路假日從2個班次恢復至14個班次，提供竹市尖峰時間上班族與學生通勤、通學需求。（編輯：李錫璋）1130228