更多編輯台推薦新聞：
老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制QA一次看
生活

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制QA一次看

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次看
運動

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次看

陳俊翰告別式 總統親頒褒揚令：持續實現他的志業
政治

陳俊翰告別式 總統親頒褒揚令：持續實現他的志業

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新竹客運司機將康復歸隊 3/1起市區公車恢復班次

2024/2/28 17:03（2/28 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹客運日前因駕駛員疾病突發狀況，為符合工時規定，導致部分路線減班。竹市府交通處28日說，這名司機復原狀況良好，將於3月1日回到崗位，讓公車路線恢復班次。（新竹市府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年2月28日
新竹客運日前因駕駛員疾病突發狀況，為符合工時規定，導致部分路線減班。竹市府交通處28日說，這名司機復原狀況良好，將於3月1日回到崗位，讓公車路線恢復班次。（新竹市府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年2月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）新竹市區公車去年11月有司機因病住院，導致部分路線減班。市政府交通處今天說，這名司機復原狀況良好，將於3月1日回到崗位，讓公車路線恢復班次。

新竹客運因駕駛員疾病突發狀況，為符合工時規定，客運公司於官網公告，去年11月2日起針對新竹市區公車10、11、20、27路班次時刻調整。為降低班次減少的衝擊，當時調派外縣市1名司機支援。

新竹市政府交通處今天發布新聞稿表示，目前黃姓司機復原狀況良好，預計3月1日起回到崗位，預計可舒緩尖峰時間市民乘車需求。

交通處指出，竹市公車運輸將恢復至去年10月份的班次，包含10路公車由4個班次恢復至6個班次；11甲公車恢復下午4時20分與下午5時尖峰班次；27路恢復上午6時45分與下午6時30分尖峰班次。

另外，20路公車平日4個班次恢復至12班次；20路假日從2個班次恢復至14個班次，提供竹市尖峰時間上班族與學生通勤、通學需求。（編輯：李錫璋）1130228

#新竹市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.23