熱氣球光雕12場缺卑南鄉 鄉長：最美星空音樂會取代

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東縣政府公布今年國際熱氣球嘉年華活動有12場光雕音樂會，有民眾發現卑南鄉場次不見了；卑南鄉長郭宗益表示，卑南鄉熱氣球光雕，改由達魯瑪克最美星空音樂會取代。

台東夏天最熱門的觀光活動國際熱氣球嘉年華活動，台東縣政府交通及觀光發展處日前公布12場次光雕音樂會場地，包括7月1日鹿野高台、7月8日池上大坡池、7月11日鹿野高台、7月15日太麻里曙光園區、7月18日鹿野高台、7月22日成功三仙台、7月25日鹿野高台、8月1日鹿野高台、8月8日鹿野高台、8月12日國際地標、8月15日鹿野高台、8月19日鹿野高台。

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前卑南鄉長許文獻在臉書（Facebook）表示，今年的熱氣球嘉年華光雕音樂會行程表出來了，但非常遺憾的是，卑南鄉知本溫泉的埸次不見了。他說，記得他擔任鄉長為爭取第1場熱氣球光雕，協同各飯店業者拜訪當時縣長黃健庭，希望能夠為卑南鄉爭取1場，最後也獲得支持；接連幾年都為溫泉觀光業者帶來滿滿人潮，遺憾的是，不知為何今年場次不見了。

郭宗益今天接受中央社記者訪問表示，知本溫泉已有溫泉季、耶誕節燈光走廊等，因此他特別拜託縣長把最美的星空音樂會移到卑南鄉，配合達魯瑪克部落的原住民傳統舞蹈、美食、生態旅遊等，利用這個好好行銷部落，縣府基於每個鄉鎮都能有活動安排，因此將今年的熱氣球光雕場次改為8月3日在卑南鄉達魯瑪克辦最美星空音樂會。（編輯：陳仁華）1130305