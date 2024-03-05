公費流感疫苗擴大開打 嘉義縣1300餘劑鼓勵接種

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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）嘉義縣流感疫苗尚存1300餘劑，今天起配合中央政策開放全民接種，有意願接種的民眾可先致電全縣82家合約院所查詢，確認有疫苗後再前往接種。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，公費流感疫苗自今天起，擴大提供6個月以上尚未接種的民眾或持居留證外國人接種，嘉義縣尚餘1300劑，鼓勵鄉親善加利用，直到疫苗用罄為止。

衛生局長趙紋華說，持居留證的外籍人士也在此次的公費接種對象，建議外籍看護儘速接種，除保護自己以外，也可保護看護對象的健康。

趙紋華提醒，流感與Novavax XBB疫苗可同時於不同部位或間隔任何時間接種，請攜帶健保卡前往衛生所及醫療院所接種。

趙紋華強調，接種疫苗是預防傳染病最有效方法，呼籲高風險族群，尤其是65歲以上長者、學生與學齡前幼兒應儘速接種。

此外，疾管署統計流感重症病例及死亡個案有80%以上未接種流感疫苗，且年齡層以65歲以上長者為多；近期流感併發重症通報數仍多，呼籲民眾提高警覺，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫。（編輯：謝雅竹）1130305