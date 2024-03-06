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台南400紀念版包裝助行銷 12優質農產品上架

2024/3/6 17:13
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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府今年辦理「台南400」系列活動，農業局配合輔導農村社區及農產經營者進行紀念版農產品包裝設計，選出12件優質農產品冠上台南400識別性，盼有助推廣行銷。

台南市農業局今天在民治市政中心舉辦「台南400農村優質農產品包裝設計行銷推廣」記者會，邀請受輔導單位出席介紹相關產品。

農業局提供資料指出，農業局去年向農業部農村發展及水土保持署申請農村總合發展計畫，輔導農村社區及農產經營者進行台南400紀念版農產品包裝設計，選出12件具備合法加工場域、完整食品標示及營養標示、符合食品安全衛生相關法規、原料及成品通過農產品標章驗證優質農產品。

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12件台南400農村優質產品包括善化區溪美社區發展協會胡麻油、後壁區頂長社區芳榮米廠紅禧米禮盒、新隆興養蜂場鈞沂企業社的蜂蜜、適喜國際有限公司木鱉果滴雞精、幸福良食黑精淬、永興醬油食品廠蕙質白曝蔭油、一夫水產海鮮家宴組、山海屯股份有限公司果香四溢台南味、觀芯園企業社芯園柚茶醬、鮮饌國際有限公司去刺虱目魚肚、璞育塾企業社金芋滿堂禮盒、陳爸的白頭翁果園火龍果日曬麵。

農業局指出，此次以台南400年紀念版為設計主軸，讓這些農產品冠上台南400包裝設計，更具有台南在地產品識別性，銷售也更具意義，自去年完成產品包裝設計後，新產品包裝上架至今頗受消費者好評。（編輯：黃世雅）1130306

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