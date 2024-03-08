虛擬貨幣詐欺案 檢警發動第三波查緝逮14人

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（中央社記者楊侃儒新北8日電）新北市刑警大隊今天說，偵破虛擬貨幣投資詐欺集團，本週執行第三波行動逮14人，再查扣新台幣300萬元、帳冊等證物。

新北市刑大今天發布新聞稿表示，新北市刑大與調查局台北市調查處、宜蘭縣警察局礁溪分局，在台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等15個地點執行搜索行動，拘提詐欺集團陳姓男子等14人到案，查扣300萬元、帳冊、手機等證物，專案小組累計3次查緝行動，已查扣約4億8000萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。

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市刑大指出，詐欺集團以傳銷手法包裝，稱虛擬幣是最新科技，吹噓部分虛擬幣有變現價值，未來看漲，且有極高報酬以及專業團隊帶盤操作，透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認購買的是投資標的，誘使被害人投入大量資金，實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。

市刑大表示，後續將循司法程序處理變價拍賣，將不法所得返還被害人。日前也透過官網刊登訊息，呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾，至官網表單登錄並儘速報案，專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流，查明整個不法集團詐騙吸金網絡。（編輯：張銘坤）1130308