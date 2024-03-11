更多編輯台推薦新聞：
西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
鄭文燦：食安事件業者隱匿不報 可罰300萬、停歇業或註銷登記
首頁 / 地方

虎尾糖廠助灣生二代尋根 83歲宣子品嘗記憶中的甜

2024/3/11 16:01（3/11 16:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
灣生二代83歲宣子（圖）11日在台糖公司虎尾廠協助下展開尋根之旅，憑藉著記憶找到老家開心留影紀念。中央社記者姜宜菁攝 113年3月11日
灣生二代83歲宣子（圖）11日在台糖公司虎尾廠協助下展開尋根之旅，憑藉著記憶找到老家開心留影紀念。中央社記者姜宜菁攝 113年3月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）灣生二代宣子曾來台2次尋根未果，今天在台糖公司虎尾廠協助下，順利找到老家，83歲的宣子吃到記憶中的本土二砂糖，她感動地說：「就是這味道，好甜！」

宣子50多年前與母親隨旅遊團來台觀光，當時未到虎尾，失望而歸，去年11月跟著兒子再度踏上尋根之路，卻因為語言等問題尋根失敗，今天在兒子陪同下到虎尾糖廠，由廠長蘇建元協助尋根任務。

宣子表示，父親高橋岩雄、母親郁子是第一代灣生，父親在嘉義出生，畢業於台北帝國大學（台灣大學前身）醫學系，而母親出生於雲林縣虎尾鎮，嘉義女中畢業，由於父親擔任醫官，她1、2歲時住高雄西子灣，2歲後搬到虎尾，隨著二戰結束，4歲時隨著家人回到日本。

宣子說，印象中外祖父家在虎尾郡役所（現雲林布袋戲館）斜對面，經營藥局及儀器行，記憶中老家前面的街道很小條、很熱鬧，某次舞獅隊伍經過住家前，她被舞獅嚇到，躲進房間不敢出來，昨天晚間在虎尾街上看到廟會陣頭時，兒時的回憶頓時湧上心頭。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

讓宣子印象最深刻的是，虎尾糖廠製糖期，空氣中飄散著蔗糖味，此外全家離台時，外祖母背了2公斤的二砂糖回日本，成為當時大家遇到挫折或想念台灣生活時最大慰藉。蘇建元拿出二砂糖讓宣子母子品嘗，宣子感動流淚，直說就是這一味，「好甜！」

虎尾糖廠人員開車載著宣子母子到雲林布袋戲館，宣子憑藉著記憶找到老家，頻頻向糖廠人員致謝，讓她在有生之年圓夢。（編輯：郭諭儒）1130311

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.56