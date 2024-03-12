屏東郵輪巴士外語導覽團 邀外籍旅客體驗在地文化

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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）台灣好行神山線觀光郵輪巴士暢遊屏東原民部落，縣府為將在地深度旅遊推向國際，29日將組外語導覽免費體驗團，邀請15名外籍人士報名參加，感受文化底蘊與部落風情。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，國際觀光交流旅遊蓬勃發展，屏東除了度假勝地墾丁、小琉球外，屏北的原民文化與部落風情也值得國際旅人前往深度旅遊。台灣好行神山線觀光郵輪巴士深入屏東神山、霧台部落，有交通景點接駁，又能暢玩涵蓋在地美食與體驗的新旅遊模式，建立獨特品牌及口碑，深獲民眾喜愛。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，創新結合國際多元文化與在地原民深度旅遊，邀請外籍旅客深度體驗屏東部落秘境與原民文化，全程部落走讀將有雙語解說、中午享用豐富美味獵人風味套餐、原民工藝DIY等體驗。

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交通旅遊處表示，外語導覽團將於29日舉辦，邀請在台外籍人士，只要年滿18歲以上，不限國籍、具備流利英語聽說能力、擁有個人社群帳號者皆可報名參加。由部落專業導覽人員及即時英語口譯老師領路，1天免費暢遊神山霧台，帶領外籍旅客前往認識台灣部落深度之美，即日起開放報名至18日止。

縣府提到，台灣好行神山線觀光郵輪巴士每天1班次，沿途停靠谷川大橋、神山部落、霧台部落、禮納里部落，民國109年推出以來吸引全台各縣市旅客預約搭乘，已超過1萬名旅客遊玩。活動可上「屏東go好玩-屏東縣政府交通旅遊處」臉書（Facebook）粉絲團報名。（編輯：張雅淨）1130312