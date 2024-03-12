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南投首場嘻哈派對16日登場 邀年輕人免費同樂

2024/3/12 16:15（3/12 17:16 更新）
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民眾黨南投縣議員簡千翔（左2）16日將在南投縣會展中心舉辦「嘻風南投吹」嘻哈派對及生活市集，12日進行宣傳，歡迎民眾到場共襄盛舉。中央社記者蕭博陽南投縣攝 113年3月12日
民眾黨南投縣議員簡千翔（左2）16日將在南投縣會展中心舉辦「嘻風南投吹」嘻哈派對及生活市集，12日進行宣傳，歡迎民眾到場共襄盛舉。中央社記者蕭博陽南投縣攝 113年3月12日
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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）「嘻風南投吹」嘻哈派對、生活市集、熱舞表演16日在南投縣會展中心登場，開放民眾免費同樂，除有10多組藝人團體演出，還有40多個攤位，是南投首次以嘻哈為主題的音樂活動。

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民眾黨南投縣議員簡千翔16日將在南投縣會展中心舉辦「嘻風南投吹」嘻哈派對及生活市集，邀阿夫、質感流氓、808ALDAY、大成、Sunny Wu、西屯純愛組、李紅、PPlin、Teezy、中部管轄區、ICYBOI、KIVA、暨大嘻研、oac、安林、MING99等藝人團體帶來精彩演出。

簡千翔今天對外宣傳表示，南投過去缺乏嘻哈相關音樂活動，縣府重視觀光發展、長輩福利，但相對缺乏適合年輕人活動，盼透過舉辦這次嘻哈派對補齊年輕人元素，讓年輕人不用去台中市，留在南投就能享受優質音樂饗宴，他也組搖滾樂團將表演2首曲目。（編輯：謝雅竹）1130312

#南投縣
#簡千翔
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