公益結緣 苗縣愛心爺爺甘順發揪村民捐米21年

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣獅潭鄉90歲愛心爺爺甘順發，早年與桃園市真善美社會福利基金會創辦人因公益結緣，持續號召村民捐米讓弱勢憨兒吃得飽，今年捐米行動邁入第21年，數量達9300台斤。

真善美社會福利基金會指出，20多年前，創辦人胡得鏘捐出約2公里的私人土地，促成苗栗縣道124甲線順利開闢；長年關懷弱勢並積極爭取地方發展的獅潭鄉新店村民甘順發感念此舉，決定捐米回饋基金會，讓弱勢憨兒都能吃飽，2人因公益結緣。

甘順發秉持「施比受更有福」情懷，每年號召村民捐米，從早年３、5個人、募集數量約數百斤，至今已邁入第21年。

基金會說，原本擔心村內多為高齡或弱勢長者，捐助人和白米數量會隨時間減少，但長年的善舉形成一股風氣，今年參與捐米人數持續成長至81人，捐贈數量更達9300台斤，足夠讓基金會憨兒吃上3個月。

捐贈儀式今天在獅潭鄉新店社區活動中心舉行，基金會的憨兒啦啦隊賣力表演平日努力練習的舞曲，向村民表達感謝。甘順發說，「能捨得就會有福報，大家捐一點就能讓弱勢能吃飽」並承諾要一直傳承下去，也期望明年可以募到1萬台斤。

真善美社會福利基金會執行董事胡川安承接父親胡得鏘的遺願，近年也再捐出新店村民常走的二六八古道上其中約1公里土地。

胡川安指出，今年國際自由車環台賽路線經過苗124縣道，地方發展與繁榮被看到了，現在基金會物資關懷箱，逢年過節也能捐到獅潭，幫助獨居老人與弱勢家庭，「在獅潭這個地方，愛成了一種循環，也成為傳奇的故事」。（編輯：林恕暉）1130312