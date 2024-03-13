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明揚爆炸善心不斷 屏東議員偕企業捐百萬消防器材

2024/3/13 14:31（3/13 14:46 更新）
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無黨籍屏東縣議員蔣家煌（左2）聯合在地企業捐贈逾新台幣100萬元的的消防救災器材給屏東縣消防局，13日舉行捐贈典禮，屏東縣長周春米（右2）出席。中央社記者李卉婷攝 113年3月13日
無黨籍屏東縣議員蔣家煌（左2）聯合在地企業捐贈逾新台幣100萬元的的消防救災器材給屏東縣消防局，13日舉行捐贈典禮，屏東縣長周春米（右2）出席。中央社記者李卉婷攝 113年3月13日
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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）明揚工廠爆炸意外發生近半年，社會善心與關心仍不斷，屏東縣議員蔣家煌聯合在地企業單位，捐贈逾新台幣100萬元的電動撐開器、火場共生面罩等器材，保護消防人員安全。

蔣家煌攜手義達利農產公司、祥瑋肉品公司、正益食品行、偉宏興業公司、西聯實業公司、豐釧機械公司及屏東縣葬儀商業同業公會等企業單位，捐贈屏東消防局第一大隊屏二分隊共100萬1500元的消防器材，有火場共生面罩、電動撐開器、延伸水帶夾、水帶吊索定位拉力繩套件、個人熱顯像儀、扁帶、個人裝備櫃等。今天舉行捐贈典禮。

蔣家煌告訴中央社記者，在地企業在明揚爆炸發生過後，關心屏東的安全消防系統，透過屏二分隊長李炯佑了解器材需求，因此促成，希望藉機拋磚引玉，完備消防人員的救災需求，保障安全也提升量能。

屏東縣長周春米接受媒體聯訪表示，明揚事件受損的消防器材及設備，由消防署及縣政府同步採購，但民間力量無窮，在事發後近半年仍惦記在心，感謝蔣家煌統整需求，把資源花在刀口上。

周春米說，屏東有近20萬人口數，且大部分產業聚落均在屏東市，包含科技產業園區、六塊厝產業園區等，也促成增設第三分隊，目前最優先考量位置是在建國路上，陸續進行土地變更及經費爭取，盡快將第三分隊建置完成。（編輯：黃世雅）1130313

無黨籍屏東縣議員蔣家煌聯合在地企業捐贈逾新台幣100萬元的的消防救災器材給屏東縣消防局，13日舉行捐贈典禮，由消防隊員現場演練延伸水帶夾。中央社記者李卉婷攝 113年3月13日
無黨籍屏東縣議員蔣家煌聯合在地企業捐贈逾新台幣100萬元的的消防救災器材給屏東縣消防局，13日舉行捐贈典禮，由消防隊員現場演練延伸水帶夾。中央社記者李卉婷攝 113年3月13日
#屏東縣
#周春米
#明揚工廠
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