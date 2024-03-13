宜蘭南澳海域 全面開放水域遊憩活動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣13日電）宜蘭縣南澳海域近年禁止衝浪、游泳等活動，去年底引發玩家抗議。縣府今天表示，經有關單位討論達成共識，昨天起當地海域全年度可從事各項水域遊憩活動。

南澳海岸屬於陡降型，潛藏諸多風險，當地於民國107年發生長浪襲捲玩沙灘車的遊客，造成5人死亡，宜蘭縣政府同年公告，當地水域全面禁止水域遊憩活動。

縣府後來因應民眾建議，委託國立成功大學評估，並依據評估結果，於110年修正公告，第一階段開放每年4月至9月可從事「中、低風險」水域遊憩活動，例如獨木舟、立槳（SUP）等，並全年禁止游泳、衝浪及水上腳踏車等3項「高風險」活動。

宜蘭縣政府工商旅遊處今天發布新聞稿表示，因應水域遊憩活動玩家建議南澳地區海域開放衝浪及全年度開放從事水域遊憩活動，縣府於1月25日邀請相關單位討論達成共識，並於昨天公告開放南澳地區海域全年度可從事各項水域遊憩活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工旅處指出，這次公告範圍為宜蘭縣烏石鼻至和平溪口轄管海域自高潮線向海延伸400公尺，並於颱風或豪雨相關警報發布後，列為當然管制區，民眾屆時仍須配合相關法令規定禁止下水。

此外，工旅處提醒，活動範圍的岸際海灘、出海口及海域具有多樣性生態資源，尤其是南澳溪出海口為二級海洋保育類野生動物「小燕鷗」繁殖區，每年繁殖期不得進入縣府農業處公告的管制區。若遇見生態保育團體設置的研究調查器材請不要碰觸、不要破壞，也避免使用各類清潔用品，以免破壞生態及污染環境。（編輯：李亨山）1130313