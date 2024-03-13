嘉縣民眾要動保隊冒生命危險救狗 被批濫用公家資源

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）嘉縣海區1隻家犬日前走失，狗主發現躲在大排涵洞中，竟通報家畜疾病防治所要求動物保護管制隊人員冒著生命危險坐吊蚵車吊籃下大排救援，防治所長林珮如痛批濫用公家資源。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如今天告訴中央社記者，日前東石鄉1名民眾，在冷氣團來臨的夜晚，打電話向防治所通報，發現1隻流浪狗躲在大排的涵洞中急需救援。動物保護管制隊人員到場發現涵洞中是1隻白狗，無立即危險性。

林珮如說，通報者卻要求動保人員一定要把狗救上來，並叫附近吊蚵車支援，堅持讓動保人員坐上吊籃下去救狗，但因動保人員坐上後搖搖晃晃，吊蚵車司機覺得非常危險，不願意讓動保人員冒險，通報者才作罷。

林珮如說，問當天動保人員為何要聽通報者話，做如此危險的事，獲得回應是怕民眾投訴，讓她相當心疼；她上臉書（facebook）社群查是否有尋狗貼文，竟發現通報者就是白狗的主人，整件事讓她氣翻了。

林珮如表示，白狗因為未栓繩，被鞭炮嚇到逃竄；家犬貓應自行處理，民眾切勿罔顧人命、濫用公務資源。

林珮如強調，4年前縣府1名動保人員救狗時曾差點溺斃，已再度要求動保人員執勤時務必安全第一，遇到通報者不合理的要求，一定要拒絕。（編輯：黃世雅）1130313