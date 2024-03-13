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德國在台協會訪花蓮縣府 強化災害應變救護應對

2024/3/13 17:49（3/13 18:11 更新）
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德國在台協會副處長何峰（Andreas Hofem）（左2）13日拜會花蓮縣政府，參訪消防局災害應變中心、救災救護指揮中心，針對德國僑胞在花蓮遇到天然災害或緊急事故時應如何溝通與協作模式進行討論交流。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 113年3月13日
德國在台協會副處長何峰（Andreas Hofem）（左2）13日拜會花蓮縣政府，參訪消防局災害應變中心、救災救護指揮中心，針對德國僑胞在花蓮遇到天然災害或緊急事故時應如何溝通與協作模式進行討論交流。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 113年3月13日
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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）德國在台協會副處長何峰（Andreas Hofem）今天拜會花蓮縣府、參訪消防局災害應變中心等，雙方就天然災害緊急救護應對措施、德國在台發展及兩地教育文化交流等議題討論。

何峰今天與花蓮副縣長顏新章會面，參訪花蓮縣消防局災害應變中心、救災救護指揮中心等，雙方就德國僑胞在花蓮遇到天然災害或緊急事故，應如何溝通與協作模式討論。

何峰分享在台德國人的經濟及產業發展情況，包括半導體、綠能及學術工作等領域，也感謝花蓮縣府與德國史坦堡縣建立姊妹市關係，為兩地人民友好交流及合作奠定基礎。

顏新章指出，花蓮推動國際友好及外國人士友善政策，推出外國人生活適應課程、國際友善環境營造及舉辦國際活動等。

花蓮縣府補充，前縣長傅崐萁任內與德國史坦堡縣建立姊妹市，在教育文化交流方面，包括推動希望工程公費送學生至德國留學，近期也有德國凱爾大學和國立東華大學教育交流。

會面過程，雙方對未來進一步合作與交流持開放態度，期待未來能夠在更多領域合作機會，共同推動台德友誼新里程碑。（編輯：謝雅竹）1130313

#德國在台協會
#顏新章
#花蓮縣
#花蓮縣政府
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