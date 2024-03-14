精進社會安全網 新北：無預警訪視保母提升敏感度

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）重大兒虐案引起各界重視，市府社會局今天表示，會強化無預警訪視居家保母，並開課訓練社工訪視時，提升敏感度與觀察能力，瞭解孩子的互動與情緒，透過蛛絲馬跡強化預警機制。

1歲男童疑遭兒福聯盟轉介的保母虐死，社會譁然。檢警偵辦這起案件，兒盟陳姓女社工遭上銬移送，引發社工界不滿。

新北市社會工作師公會理事長張紀薇今天接受中央社記者電訪表示，社工是服務特殊境遇人民的工作，是社會安全網中重要的專業人員。重大兒虐事件，影響第一線社工人員的士氣。這兩天，多數會員都是在內部群組或網路上，彼此加油打氣、鼓勵。

張紀薇表示，因風險高、責任重，到處都招聘不到社工師，她擔心此事，可能間接影響大學社會工作科系學生，未來投入職場的意願。盼望社會大眾檢視事件過程，除單一個人、單一事件外，也可用更客觀的角度，看到政策、資源、機構、督導等系統性的問題。

對外界要求提高訪視頻率，社會局表示，依據「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」規定，托育人員初次收托兒童者，將1年內訪視4次；托育人員收托兒童1年以上者，每年例行訪視2次。

社會局說，對提供全日、夜間托育服務者，每年訪視4次，這些都有規範。若變更訪視次數，需從法著手。新北都會無預警、不預約的訪視。依訪視紀錄，多數違反規定者是超收托育兒童，也都勒令改善。

兒童托育科長林秀穗下午告訴中央社記者，目前新北登記在案的居家托育服務（保母）約5000人，實際在職需扣除老化、退休或並未執業者。

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林秀穗認為，除提高服務中兒少的訪視頻率，增加訪視人員的危機敏感度更是關鍵。無論是訪視員或社工，訪視過程多觀察兒少的成長歷程，與托育者、父母是否親近或驚慌害怕，會不會怕生、是否有傷痕等，這些都是觀察細節。

她表示，新北委託13個居家托育服務中心，建立居家托育服務網路；也會討論並開設課程，聘專家師資開課培訓，加強社工與訪視員的經驗與機警敏感度。（編輯：張銘坤）1130314