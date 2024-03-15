2024南島族群婚禮開跑 推廣屏北三鄉部落文化

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（中央社記者黃郁菁屏東縣15日電）推廣屏北地區原住民文化的觀光活動「南島族群婚禮」開跑，本屆由瑪家鄉舉辦，將推出一系列活動，帶領民眾認識部落文化，活絡在地原住民產業。

屏東縣長周春米表示，「南島族群婚禮」已舉辦17屆，婚禮儀式表現出族人珍惜的價值，邀請全台各地朋友來到屏東見證南島族群婚禮文化、分享新人結婚的喜悅。特別的是今年10對新人當中有1對是越裔美籍新郎與本國籍新娘，3對是本地人，6對從其他縣市前來。

瑪家鄉長羅清仁表示，排灣族婚禮貴族與平民有別，這次活動是採用貴族禮，最重要的就是下聘環節，會由部落的禮俗委員、地方頭目、耆老參與，希望帶領更多非原鄉的朋友認識、進而尊重原住民的傳統文化。

參與記者會的新人杜慧敏表示，她和未婚夫都是瑪家鄉的排灣族人，高中畢業後曾離鄉工作一段時間，再回到部落時對自身文化感覺陌生，希望藉由認識婚禮儀式接近故鄉文化，了解儀式每個步驟的意義，為正式的婚禮作準備。

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「南島族群婚禮」是由交通部觀光署茂林國家風景區管理處結合轄區內原住民族傳統婚禮特色辦理的活動，以屏北瑪家鄉、三地門鄉、霧台鄉的排灣族、魯凱族傳統貴族婚禮為主。

本屆在3月每個週末都有南島市集派對，3月23、24日的音樂派對「Kinisenayan星空音樂會」，特別邀請曾獲第26屆金曲獎最佳新人獎的BOXING樂團以及在地優質藝文團隊演出，最矚目的主婚禮活動「排灣族傳統貴族婚禮」將於3月30日於屏東縣瑪家鄉涼山遊憩區中展開。（編輯：郭諭儒）1130315