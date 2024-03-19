香山區土地遭倒廢棄物 竹市府：送辦並加強稽查

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（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）民進黨竹市議員陳建名、劉康彥今天說，香山區柯湳一街土地遭傾倒廢棄物並夾雜鋼筋、混凝土等，市府應解決，市府說，去年已依水土保持法送辦，會加強稽查，杜絕類似事件。

民進黨新竹市議員陳建名、劉康彥今天向中央社記者表示，竹市香山區茄苳里近來頻傳非法傾倒土方、廢棄物，昨天也前往柯湳一街與地主共同會勘，發現現場遭傾倒大量土方，夾雜鋼筋、混凝土、磁磚等裝潢廢棄物。

陳建名指出，不僅茄苳里有遭棄置廢棄物情形，還有內湖、大湖、中南隘一帶的閒置土地，已經成為不肖業者違法傾倒土方、廢棄物或垃圾的天堂，代表公權力根本無法有效嚇阻。

劉康彥說，現場明顯夾雜廢棄物的土方，地主不滿市府態度消極無作為，市府應要正視問題，後續也應成立跨局處小組以研擬積極作法，才能杜絕違法案。

新竹市政府為此提供新聞資料指出，去年9月26日接獲香山區公所通報茄苳地區遭人傾倒回填廢棄土事件，經追查相關行為人，此案已於去年10月23日依據水土保持法移送新竹市地方檢察署偵辦中。

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市府說，由於此案現由新竹地檢署偵辦中，市府各局處將配合檢方調查，依法辦理各偵察事項，要將不肖業者繩之以法。

對於新竹茄苳地區山林間農地遭棄置廢棄物等情形，市府說，會結合各相關局處成立專責小組加強稽查，如產發處、工務處、都發處、地政處、警察局、環保局等，並與新竹地檢署及環境部環境管理署北區環境管理中心，進行聯合查緝。（編輯：林恕暉）1130319