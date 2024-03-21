清明節將屆 北市3公墓23日起規劃交管措施

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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市政府表示，因應民眾可能提前在清明節前夕掃墓，23日起規劃免費5線掃墓公車供民眾搭乘。警方針對富德公墓、陽明山第一公墓、南港軍人公墓附近路段規劃交通管制。

台北市政府為因應清明掃墓車流，規劃富德公墓、陽明山第一公墓及南港軍人公墓從3月23、24、30、31日（週六日）及4月4、5、6、7日（清明連假），共8天清晨5時30分至下午5時的周邊道路及主要入口實施交通管制，並闢駛5線免費掃墓公車及復康巴士。

台北市交通大隊發布新聞資料指出，為維護墓區附近交通秩序與安全，規劃交管時間從3月23日等8天的清晨5時30分至下午5時，管制範圍均為往山區方向。

警方表示，針對富德公墓管制點，包含木柵路5段與木柵路5段43巷、木柵路5段18號前、木柵路5段西側（富德里公車站）巷、木柵路5段49巷、西寒寺前三岔路。

其餘管制點有研究院路4段及木柵路5段43巷與崇德街三岔路、崇德街與崇德街206巷、崇德街與富陽街、南港區研究院路三段175巷（大有巴士站旁）、南港區研究院路3段221號。

警方指出，至於陽明山第一公墓管制點，包含行義路與泉源路（惇敘高級工商職業學校前往公墓入口前）；南港軍人公墓管制點為研究院路3段130號前（軍人公墓入口前）。

警方表示，文山區西寒寺前三岔路口、研究院路4段與木柵路4段159巷三岔路、崇德街與富陽街、崇德街與崇德街146巷、木柵路5段18號，管制汽機車，僅掃墓公車、復康巴士、持通行證車輛通行。

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此外，木柵路5段與木柵路5段43巷、木柵路5段西側（萬福橋公車站）巷、研究院路4段與研究院路3段、南港區研究院路3段（中華科技大學）管制汽車，僅機車、掃墓公車、復康巴士及持通行證車輛可通行。

警方表示，針對掃墓公車路線及管制點附近將加強違規停車勸導、取締與拖吊，因停車格位有限，市民應儘量搭大眾運輸工具，避免車流延滯耽誤掃墓行程。（編 輯：方沛清）1130321