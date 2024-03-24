花蓮豐田五味屋多元融入式體驗 助偏鄉孩子學習

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮豐田五味屋與花蓮縣政府合作，開設花蓮壽豐少年社區據點，以多元、融入式教育讓偏鄉孩子有豐富的體驗、學習，日前與來自東南亞的大學生互動，今天變成小農夫整理菜園。

五味屋推手、東華大學教授顧瑜君告訴中央社記者，這一週，五味屋的孩子們連續參與4個有趣的活動，除了國際與城鄉交流，也涵蓋文化、電影、體育、農業的學習，豐富知性與感性的學習。

東華大學企管系國際碩博士班課程進行與在地社區的融入式體驗，來自泰國、越南、印尼、印度的10名國際生移地學習，來到五味屋與19名豐田的國中小學生們交流，五味屋孩子們負責導覽解說，並共同整理物資，深化在地經驗。

東華大學社會參與中心表示，此次安排國際生融入社區參訪的活動，對高教及社區中小學都是創新型態的教學，對於國際生的在地連結及地方創生都很有幫助，五味屋是台灣少有位鄉村學童創辦的非學校型態教育團體，也是花蓮中區的青少年社區服務據點，現場除了中小學生們，甚至包括學生家長、阿嬤都一起參與，尤其孩子們跨越語言的限制，用自己的方式自由表達，深具意義。

顧瑜君說，今天上午孩子們在豐田整理小菜園，捲起衣袖，踏進農地將碎石、樹枝移除，象徵開啟今年度的農作，也是為了明天將有來自台北市和平國小近60名師生來到花蓮參與共學，落實鄉村產地到餐桌的學習。

下午在志工陪同下，13名孩子與家長到花蓮市的影城觀賞魏德聖導演的「BIG-讓孩子拯救世界」電影，由於五味屋的其中1個孩子是慈濟醫院遺傳中心的照顧者，因此獲主辦單位邀請。顧瑜君說，孩子們少有機會到影城看電影，此次從電影劇情中認識與自身經歷不同的生命歷程，是難得的經驗。

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此外，五味屋的孩子們昨天觀摩花蓮太平洋盃全國拔河錦標賽，為代表豐田村出賽的選手們加油，透過觀賞大型賽事，孩子們初次走進市區的體育館，即使在場邊觀賽，大家仍充滿鬥志，激勵自己的未來。

顧瑜君說明，2024年起與花蓮縣政府合作，開設花蓮壽豐青春基地，以社區的力量共同照顧孩子們。五味屋也是台灣少數為鄉村兒少辦理的非學校型態實驗教育團體，除了中小學的孩子們，孩子家長、社區媽媽也能多元參與活動。壽豐青春基地從1月開始運行，每週一至週五晚間及週末開設多元課程，讓孩子從生活中找尋學習的空間。（編輯：黃世雅）1130324