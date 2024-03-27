花蓮慈院護理師李珍妮、孔繁郡 獲花蓮優秀青年獎

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）花蓮慈濟醫院骨髓移植病房副護理長李珍妮、合心樓病房副護理長孔繁郡，照護花蓮鄉親的健康逾10年，疫情期間走出醫院為民眾施打疫苗，2人今天獲表揚為花蓮縣優秀青年。

來自屏東的李珍妮，因父母鼓勵學習一技之長選擇護理專業，又受母親嚮往慈濟人文影響，來到花蓮慈濟醫院服務，至今已在花蓮奉獻18年，全心投入照顧花東偏遠地區的病人，特別是照護骨髓移植病人的經驗豐富。

花蓮慈濟醫院表示，2023年初印尼慈濟醫院準備成立骨髓移植病房，派醫師、護理師到花蓮慈濟醫院代訓，李珍妮也擔任講師，然而早在2年前，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，李珍妮便先以視訊傳授病房設備規格、護理作業規範、每日護理工作等相關課程給印尼的護理團隊。後來印尼慈濟醫院進行首例骨髓移植，她也與國際醫學中心主任暨骨髓移植專家李啟誠醫師一起前往，參與整個醫療過程並協助醫護團隊。

李珍妮以「只要有心，沒有做不到」的精神為座右銘，2022年她引薦「紅鼻子醫生」至兒科及骨髓移植病房，每月友善演出，她說，「紅鼻子醫生」團隊想將觸角伸展到東部，於是她就先約執行長馬照琪談合作方式，再與護理部督導、同仁安排進病房演出時程，演出廣獲病童喜愛。

來自基隆的孔繁郡，在花蓮慈濟醫院所屬病房主要是照護神經外科、內科的病人。孔繁郡說，因母親是慈濟志工並時常參與救難大隊及社會公益活動，自國小開始，就跟著母親參與資源回收、家扶中心冬令發放、育幼院關懷等活動，因此她在花蓮也參加慈濟人醫會義診，以及台灣鬱金香動作障礙關懷協會舉辦的公益活動。

就讀五專4年級時，孔繁郡因外公肝癌末期，在陪伴外公時深感家人在安寧照護領域的不足，進入職場後，又遇到腦中風病人病況急轉直下，家屬面對親人生命無常的情緒轉折情況，促使她參加安寧緩和照護相關課程的研習。

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孔繁郡說，在臨床第4年，照護到1名腦瘤末期病人，因在安寧緩和護理學中剛學到「四道人生」，於是應用協助病人與家屬完成「道謝、道歉、道愛、道別」，此過程彷彿也完成她沒能跟外公走完的遺憾，印證「事成在己」，臨床照護上的學習，讓病人、家屬感受到護理團隊照護與陪伴的真正價值。

李珍妮與孔繁郡在臨床專業的表現，也展現在新冠疫情期間，帶領同仁走進社區，為鄉親施打疫苗，在面對無孔不入的病毒，披著戰甲無畏懼的精神，值得年輕護理師學習，2人也非常感恩慈院的栽培、同仁間的相互成就以及花蓮鄉親的信賴。（編輯：李亨山）1130327